Cyclisme: Circus-Wanty Gobert engage Louis Meintjes pour les grands tours

Meintjes, 28 ans, arrive de la formation NTT Pro Cycling dont l’avenir est très incertain. Circus-Wanty Gobert va jouer la carte du sud-Africain dans les courses par étapes montagneuses et les grands tours. Il a déjà laissé sa marque dans le passé. Au Tour de France, il a terminé à deux reprises à la huitième place (2016 et 2017) et au Tour d’Espagne, il a terminé à la dixième place (2015) et à la douzième place (2017).

« Cette arrivée chez Circus-Wanty Gobert constitue un nouveau défi dans ma carrière » a reconnaît Meintjes. « Mais l’ambiance belge m’est familière : tout a commencé en Belgique pour moi, avant mon passage chez les professionnels, puisque j’étais Espoir à l’UC Seraing. Je suis impatient de retrouver la culture cycliste belge et d’entrevoir de nouvelles perspectives ».