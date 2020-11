Kagé: «Charleroi peut faire ce que Gand a fait»

Ancien pensionnaire du Sporting de Charleroi et de La Gantoise, qui vont s’affronter ce dimanche, Hervé Kagé a toujours un œil très attentif sur la Jupiler Pro League. « Je regarde beaucoup Courtrai et Charleroi, mais je suis aussi Gand. Le Sporting possède une vraie équipe, prête à aller à la guerre, mais aussi capable de jouer au foot. C’est un groupe avec de la qualité, mais aussi et surtout de la mentalité. Gand a un peu plus d’individualités avec des joueurs de très haut niveau », souligne l’ailier belgo-congolais.