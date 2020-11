Hervé Kagé (ex-Charleroi): «Je n’aurais jamais cru me retrouver dans une situation pareille si longtemps»

Comme plusieurs anciens joueurs de l’élite parmi lesquels Clément Tainmont, Francis N’Ganga, Geoffrey Mujangi Bia ou encore Jelle Van Damme, Hervé Kagé traverse probablement la période la plus difficile de sa carrière débutée il y a plus de dix ans puisqu’il est sans club. Malgré le manque de perspective à court terme, le joueur formé au Sporting d’Anderlecht ne veut rien lâcher et profite de cette période pour soigner ces petits bobos, résultats d’une carrière bien chargée.

De son propre aveu, Hervé Kagé n’avait jamais « pensé se retrouver dans la situation actuelle si longtemps ». Cette situation, c’est celle d’un joueur de foot professionnel qui n’a plus l’occasion de pratiquer son métier. « Là, tout ce que je veux, c’est de pouvoir rejouer, être sur un terrain », pointe l’ailier, qui a profité de cette période pour se rendre chez Lieven Maesschalck afin de soigner de petits bobos. « Aller là-bas m’a permis de me remettre en forme, d’avoir un kiné. Je n’étais pas blessé, mais forcément, quand tu joues, tu as toujours des petits bobos par-ci, par-là et je voulais profiter de cet arrêt pour tout arranger. Et puis, mentalement aussi, c’est important de voir un peu du monde, d’avoir des contacts avec d’autres sportifs et de voir d’autres problèmes. »