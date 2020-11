Michel De Wolf (l’Integrale): «L’attente de Nethys est incompatible avec notre métier d’assureur-vie»

«Je ne suis président que depuis mars mais on ne parle plus, comme ce fut le cas par le passé, de problèmes de gouvernance chez Integrale. J’en suis fier.» - D.R.

entretien

Mercredi soir, les huit représentants de Nethys et du fonds de pension Ogeo au conseil d’administration de l’assureur-vie Integrale ont obtenu que la révocation du président, Michel De Wolf, soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. De quoi plomber plus encore – pour autant que ce soit possible – l’ambiance dans cette société liégeoise qui se cherche un avenir.

A huit voix contre sept, le conseil d’administration d’Integrale vient d’acter votre prochaine mise à l’écart. Quelle est votre réaction ?