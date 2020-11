Le vendredi, c’est Cinépilou sur canapé

Bonne nouvelle pour tous les parents qui ne savent plus comment occuper leurs tout jeunes enfants, comment les empêcher de redécorer les murs, de hurler en pleine vidéoconférence et d’exploser le mince capital d’énergie qui vous reste en fin de semaine. Dès ce vendredi, on saute tous dans son pyjama en pilou et on se cale dans le canapé pour une séance de ciné. En soutien aux cinémas fermés pendant le confinement, Ecran Large sur Tableau Noir et Le Parc Distribution, un duo gage de qualité, proposent un rendez-vous cinéma pour les familles. Belle idée. Le truc en plus, c’est qu’on peut prolonger le plaisir tout le week-end grâce aux activités en rapport avec le film, mises à disposition (bricolages, recettes, lectures, animations parents/enfants).