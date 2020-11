«Une histoire des objets pour tenter une histoire du monde»

Les historiens Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre ont imaginé, avec une centaine de leurs consœurs et confrères, un ouvrage s’attachant aux objets « mondialisés ».

Le revolver, le train miniature, la planche de surf, la pipe à opium, le cigare : voilà quelques objets apparus en des endroits du monde et pris ensuite dans un vaste mouvement de mondialisation, qui les a vu traverser d’innombrables frontières. Les historiens Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre ont voulu rassembler les histoires de ces objets en un livre. Pour ce faire, ils ont fait appel à une centaine de leurs consœurs et confrères dont les contributions éclairent des mises en circulation, des imaginaires, des appropriations et par-dessus tout l’histoire d’un monde qui se resserre.

A partir d’une sélection d’objets, vous tentez une histoire du monde. En quoi des objets singuliers sont-ils « qualifiés » pour renseigner sur une telle histoire ?