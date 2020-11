Nicolas Raskin, un enfant de Sclessin: «Depuis tout petit, je vais en T3» (vidéo)

Le Standard de Liège, La Gantoise et Nicolas Raskin avaient trouvé un accord le 23 janvier 2019: depuis cette date, le jeune milieu de terrain belge porte le maillot du club liégeois où il a donc décidé d’effectuer son retour. Ce jeudi, il était même l’invité de Standard TV à qui il a donné une interview exclusive.

«Pour moi, être un Standardman, c’est se sentir concerné par le club, son passé et ses ambitions. C’est aussi être fier de porter ce maillot, avec courage et en ne lâchant jamais rien. Être un vrai Standardman, c’est avoir ce club dans le cœur et tout donner pour lui », énonce-t-il dans ce très beau reportage.

« Depuis que je suis tout petit, je vais en T3 avec mon père et mon grand frère. Ce stade est hors du commun. Il y a une vraie ambiance. Nous, les joueurs, nous sommes là pour les supporters et nous souhaitons aussi les faire vibrer à notre tour», avoue-t-il ensuite.