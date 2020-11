Une mise à jour de l’appli coronalert a été réalisée ce jeudi afin de la rendre plus efficace.

Lors de la prescription d’un test, l’utilisateur est censé générer avec son appli un code à 17 chiffres qui va faire le lien entre celle-ci et le test, lui permettant de recevoir les résultats dans l’appli et surtout d’alerter – en cas de test positif – toutes les personnes croisées de manière rapprochée et prolongée. C’est au médecin à encoder ce chiffre lors de la prescription.