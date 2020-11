Un nouveau contrat avant Noël pour Verschaeren

À Neerpede, on se veut confiant : la fumée blanche est attendue prochainement, dans le dossier Yari Verschaeren (19 ans). En cours depuis de longs mois, les négociations devraient aboutir avant la fin de l’année, débouchant sur une prolongation de contrat pour le natif de Saint-Nicolas. Assortie d’une inévitable revalorisation salariale. C’est ici que le bât a longtemps blessé entre les représentants de Verschaeren et la nouvelle direction anderlechtoise, celle-ci refusant désormais de dépasser un certain plafond concernant le salaire de ses joueurs. Il est loin le temps où l’on survolait allègrement le million d’euros annuel au parc Astrid. Quitte à perdre l’un ou l’autre talent, Peter Verbeke est intransigeant à ce niveau.