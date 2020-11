Coronavirus: la Suède durcit le ton

La Suède, le pays qui n’a pas confiné, multiplie les restrictions. Le premier ministre Stefan Löfven a tenu cette semaine pas moins de trois conférences de presse pour annoncer une nouvelle interdiction de visite des maisons de retraite, un plan national de vaccination, et surtout, à partir du 24 novembre, la limitation des événements publics à huit personnes. Une mesure sans précédent qui concerne toutes les manifestations nécessitant une autorisation de police comme les spectacles, les conférences, les compétitions sportives… Autant dire qu’ils sont condamnés à l’annulation pour au moins quatre semaines. Les tablées dans les restaurants, qui sont toujours ouverts, sont aussi limitées à huit. Autre mesure annoncée la semaine dernière et qui entrera en vigueur ce vendredi : l’interdiction de la vente d’alcool après 22 heures. Et il ne s’agit pas cette fois de simples recommandations telles qu’on les affectionne en Suède : tout contrevenant s’expose à une lourde amende, ou à une peine de prison qui peut aller jusqu’à six mois.