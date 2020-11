Coronavirus: l’immunité pourrait durer des mois, voire des années

Une étude « preprint » américaine a observé sur 185 sujets que non seulement le stock d’anticorps restait relativement stable après plusieurs mois, mais qu’en outre les cellules mémoires capables de les réactiver étaient plus abondantes.

Des données encourageantes sur la durée de l’immunité après une infection au SARS-CoV2 ont été prépubliées par une équipe de chercheurs américaine. Cette étude « preprint », qui n’a donc pas encore été validée par les pairs, a été rendue publique en début de semaine sur le serveur bioRxiv. Sur la base d’un échantillon de 185 Américains (hommes et femmes, âgés de 19 à 81 ans) ayant fait une forme légère ou sévère du covid19 (dont 41 avaient contracté le virus il y a six mois ou plus), elle suggère que l’immunité pourrait durer des mois, voire des années.