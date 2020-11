Verstraeten et Van Snick, des légers qui font mouche

L’Euro de Prague a bien commencé pour la délégation belge. Verstraeten (- 60 kg) a confirmé son résultat de 2019 et Van Snick (- 52 kg) a engrangé sa 6e médaille européenne.

On peut être léger et avoir un palmarès qui pèse lourd… tout en continuant à l’entretenir. A 30 ans, Charline Van Snick en est l’exemple tout craché. La Liégeoise, avec sa rage habituelle, est allée chercher une 6e médaille continentale, ce jeudi, lors de la journée d’ouverture de l’Euro de Prague, sa 7e dans un grand championnat si on y ajoute celle de bronze des JO de Londres 2012. Une besace bien remplie, également garnie de 26 autres breloques décrochées dans les grands tournois seniors depuis 2010, qui indique qu’il faut toujours compter sur elle au moment de l’addition.