Le corps sans vie de France Gérard retrouvé dans un bois d’Arlon

Par Jean-Luc Bodeux et Jean-Luc Bodeux, avec Belga

Plus le temps passait depuis lundi, plus l’inquiétude grandissait. France Gérard, une Française de 56 ans qui travaillait au service des repas à domicile du CPAS d’Arlon depuis une trentaine d’années, avait disparu lundi en matinée alors qu’elle aurait dû reprendre sa fille à l’Institut Notre-Dame d’Arlon (Inda). Son fils et d’autres personnes de sa famille avait alors lancé l’alerte en soirée, sur les réseaux sociaux.

Rapidement, l’enquête menée de part et d’autre de la frontière –elle habitait à la frontière française, à Mont-St-Martin – a rapidement mené les policiers de la Brigade de Sécurité urbaine de Longwy vers Sylvain Lefèvre, son ex-compagnon belge, qui a été interpellé mardi après-midi et placé en garde à vue en France.