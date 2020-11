«La Belgique a appris à jouer de manière plus cynique»

Plusieurs Diables ont expliqué avoir franchi un palier supplémentaire ces derniers temps. Qu’en est-il réellement ? Eléments de réponse avec Olivier Doll, Frédéric Herpoel et Ariel Jacobs.

Lukaku et De Bruyne, impliqués dans plusieurs buts belges face au Danemark, ont été décisifs une fois de plus. @Belga

Même si la semaine louvaniste n’a pas été parfaite, l’essentiel est acquis pour la Belgique : trois succès face à des nations appartenant toutes au top 16 mondial (Suisse, Angleterre, Danemark) et une qualification pour le Final Four de la Ligue des nations, où elle retrouvera l’Espagne, la France et l’Italie.

Forcément, il est difficile de faire la fine bouche. D’autant que si tout ne fut pas parfait, les raisons de positiver demeurent réelles. A l’instar de Romelu Lukaku, le leader physique et vocal de cette équipe, plusieurs Diables rouges ont estimé que la Belgique avait encore franchi un palier supplémentaire.