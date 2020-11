Libramont: Vivalia exclut Guy Mazairac, le «docteur sans masque»

Le Dr Mazairac ne fait plus partie de l’intercommunale Vivalia. - D.R.

Réuni en séance extraordinaire ce jeudi 19 novembre, le conseil d'administration de Vivalia a entériné à l’unanimité la décision de révoquer le docteur Guy Mazairac pour motif grave en lien avec des faits de non-respect des règles sanitaires.

Cette décision a été prise dans le respect des dispositions légales. L’intéressé a été entendu et a pu formuler ses explications et commentaires. Le Dr Mazairac ne fait donc plus partie du corps médical de Vivalia, en particulier du Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont où il exerçait en tant que chef de service des urgences.

Pour rappel, le Dr Guy Mazairac avait été testé postif au Covid mi-octobre et avait été mis en congé de maladie. Rien de très anormal sauf... qu’il avait expliqué à un confrère de Sudpresse qu’il ne portait quasiment pas le masque, sauf auprès de personnes à risques. Le 20 octobre dernier, une petite dizaine de personnes dans et autour de ce service des urgences avait été contaminée...