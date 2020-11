A.S. Adventure négocie le rééchelonnement de sa dette (PRESS)

A.S. Adventure négocie avec ses banques créancières en vue d'un rééchelonnement de sa dette, écrivent vendredi L'Echo et De Tijd. La chaîne de vêtements et d'équipements outdoor subit les conséquences de la pandémie de Covid-19, alors que sa structure financière était déjà fragile avant la crise sanitaire.