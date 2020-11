Moukoko, prodige de Dortmund, pourrait devenir le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga ce samedi

L’attaquant fête ses 16 ans ce vendredi et est dès lors éligible pour figurer dans le groupe du Borussia Dortmund face au Hertha Berlin ce samedi.

Non content de disposer avec Erling Haaland, 20 ans, d’un talent offensif exceptionnel, le Borussia Dortmund s’apprête à lancer dans le grand bain professionnel Youssoufa Moukoko. Pépite de l’académie du club, cet attaquant germano-camerounais a fêté ses 16 ans vendredi. Samedi, il peut devenir le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Bundesliga à l’occasion du déplacement de Dortmund au Hertha Berlin. Jamais, un jeune joueur n’a bénéficié d’autant d’attente médiatique en Allemagne que Moukoko qualifié de « wonder kid », « goal machine », « gifted (doué) ».

International allemand U20, « Moukoko a un talent qu’on ne voit pas souvent », a déclaré à son sujet le sélectionneur de l’Allemagne Joachim Löw.