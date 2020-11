Un Belge sur deux n’a jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens

Ces substances peuvent se retrouver dans de nombreux produits : emballages, vêtements, jouets… Or, elles sont méconnues.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques capables d’interférer avec notre système hormonal et de l’affecter durablement, parfois gravement. Même à des doses très faibles, non toxiques de manière aiguë, ils peuvent affecter la reproduction, le comportement, la nutrition, le système nerveux ou la croissance d’un organisme vivant dont l’homme. Ces substances peuvent se retrouver dans de nombreux produits : emballages, vêtements, jouets… Or, elles sont méconnues. En Europe, 145.297 produits chimiques ont été enregistrés en 2017. A peine 1 % d’entre eux ont été étudiés pour leurs propriétés toxicologiques jusqu’à présent.