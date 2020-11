La formation NTT Pro Cycling de Victor Campenaerts devient Qhubeka ASSOS

L’équipe sud-africaine de cyclisme NTT Pro Cycling deviendra en 2021 le Team Qhubeka ASSOS. Le responsable de l’équipe, Douglas Ryder, cherchait depuis un certain temps un nouvel investisseur et l’a trouvé auprès de la société suisse ASSOS, spécialisée dans les vêtements et accessoires de cyclisme.

Le NTT Pro Cycling était autrefois appelé Team Dimension Data (2016-2019) et avant cela MTN-Qhubeka. Dès le début, Douglas Ryder a voulu promouvoir le cyclisme en Afrique du Sud avec son équipe. Qhubeka est une organisation sud-africaine à but non lucratif qui distribue des vélos aux personnes défavorisées.

L’équipe, qui compte Victor Campenaerts dans les rangs, disposait d’une licence du WorldTour depuis 2016, mais il reste à voir quel niveau les Sud-Africains évolueront en 2021. Le recordman du monde de l’heure a annoncé par la même occasion qu’il restait au sein de l’équipe la saison prochaine.