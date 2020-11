«Le bien-être au temps du coronavirus: aller au-delà des recettes psychologiques»

Ce deuxième confinement est une épreuve pour la santé mentale de beaucoup d’entre nous. L’été dernier, nous avons eu moins de temps que les autres années pour reconstituer nos réserves d’énergie, l’incertitude de ces dernières semaines a été fatigante et les mesures supplémentaires afin de réduire les risques de contamination ont accentué la pression sur notre bien-être. Les psychologues ont été interrogés dans les médias sur la meilleure façon de garder le moral. Quelles règles générales pouvons-nous énoncer à ce sujet ? Alors que l’un va essayer une nouvelle recette de cuisine, un autre va tirer son énergie d’une promenade dans les bois, tandis qu’un troisième va se divertir grâce à la découverte de nouveaux jeux vidéos. Comment savoir quelles activités améliorent notre bien-être ? Et comment une bonne gestion politique de la crise peut-elle soutenir le bien-être de la population ? Ce sont les questions auxquelles nous voudrions répondre. Besoins fondamentaux physiques et psychologiques Sans eau et sans nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Et lorsque leur qualité est douteuse, nous tombons malades. C’est pourquoi bien manger et boire constituent des besoins fondamentaux pour notre organisme. Les psychologues s’interrogent depuis longtemps sur l’existence de besoins psychologiques fondamentaux similaires. Et c’est bien le cas : l’être humain a un besoin vital d’autonomie, de relations et de compétence. Ces besoins se manifestent dès le plus jeune âge. Le petit enfant fait rapidement savoir ce qu’il veut à son entourage, il a soif d’apprendre de nouvelles choses, il souhaite montrer ce dont il est capable et aime par ailleurs faire des câlins à ses parents. Lorsque ces trois besoins sont satisfaits, nous éprouvons non seulement des sentiments hédonistes de satisfaction, mais aussi une forme plus profonde de bien-être appelé eudémonique. Nous nous sentons alors pleins d’énergie, notre vie a plus de sens et nous sommes plus forts pour affronter les problèmes. A l’inverse, si ces besoins ne sont pas satisfaits de façon importante ou pendant trop longtemps, nous devenons peu sûrs de nous, tristes ou anxieux et notre sommeil perd en qualité. À maintes reprises, la recherche a montré que l’autonomie, les liens sociaux et le sentiment de compétence sont à la santé mentale, ce que les aliments et les boissons sont à la santé physique, et ce quel que soit notre âge.

Lorsque notre besoin d’autonomie est satisfait, nous faisons l’expérience positive du choix dans nos actions, nos pensées et nos sentiments. Sans autonomie, nous nous sentons incomplets et mis sous pression. Nous expérimentons la solidarité lorsqu’il existe un lien chaleureux et étroit avec les autres et le groupe auquel nous appartenons. Sans relation sociale, nous nous sentons exclus et seuls. Le sentiment de compétence demande à être développé et éprouvé pour atteindre les buts souhaités. Lorsqu’elle fait défaut, nous nous sentons en échec. Ces trois besoins (autonomie, relations, compétence) représentent donc l’ABC de notre bien-être.

Il est clair que celui-ci est sous pression en cette période du coronavirus. Les mesures sanitaires limitent notre liberté de mouvement et de choix, et la règle de distanciation sociale et de limitation des contacts sociaux nous oblige à réinventer les liens, notamment du côté du numérique. Ce dernier point est particulièrement frustrant pour les jeunes qui ont besoin d’expérimenter le lien social avec leurs pairs. De même, en raison du ralentissement de l’activité économique, beaucoup ne peuvent plus mettre leurs compétences à profit et des objectifs importants de leur vie sont compromis. Le sentiment de compétence peut également être menacé par d’autres éléments du contexte actuel. Par exemple, les tensions croissantes avec les enfants menacent le sentiment de compétences parentales.