Le G20 à Riyad: le sommet de la honte

Le forum mondial se réunit – virtuellement – en Arabie saoudite ces 21 et 22 novembre. Comme si de rien n’était. Comme si ce pays n’était pas, sous la férule du prince héritier Mohamed Ben Salmane, un enfer pour les droits de l’homme et de la femme.

Humeur

Le sommet du G20 aura lieu ce week-end à Riyad, en Arabie saoudite. Comme si de rien n’était. Comme si l’Arabie saoudite était un membre respectable et respecté de la communauté internationale. Certes, les principaux chefs d’État (et de l’UE) de ce cénacle réunissant les plus grands pays (90 % du produit mondial brut) dans le but de promouvoir le dialogue entre pays industrialisés et pays émergents ne se rencontreront pas dans la capitale saoudienne, Covid-19 oblige, ils se contenteront de réunions virtuelles. Ce détail n’en est pas un : il permettra à certains d’éviter – ô soulagement – des photos presque compromettantes aux côtés du maître des lieux, le prince héritier Mohamed Ben Salmane, surnommé MBS.