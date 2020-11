Procès Pauwels: Farid Hakimi fait appel de sa condamnation à 14 ans de prison

Farid Hakimi, condamné à une peine de 14 ans de prison le 30 octobre dernier par le tribunal correctionnel de Charleroi, a décidé de faire appel, selon le journal La Province. Son avocat, Me Frank Discepoli, et le boxeur ont décidé de faire appel après une longue réflexion, alors que le tribunal n’avait retenu que six agressions armées sur la vingtaine retenues par le procureur fédéral. Ce dernier avait déjà annoncé qu’il avait fait appel contre l’irrecevabilité des poursuites prononcée en faveur de Marwan Hammouda, l’un des prévenus.