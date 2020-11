Coronavirus: les cultes ont dû se réinventer

Tandis que la suspension des cérémonies religieuses publiques fait grand bruit en France, la situation est plus calme chez nous. Au vu des circonstances sanitaires, les différents cultes comprennent la décision et s’adaptent.

Je me veux respectueux et solidaire du secteur de la santé et j’accepte que notre église soit confinée. Mais on ne peut tout de même pas confiner l’évangile », assure l’abbé Benoît Sadzot. Par ces mots choisis, le curé de Lierneux est clair : il faut continuer à vivre sa foi d’une façon différente. Car depuis que le comité de concertation a interdit les cérémonies religieuses publiques et limité le nombre de personnes admises lors d’événements privés, les cultes ont dû se réinventer.

« Les églises sont fermées aux cérémonies mais pas à la prière », rappelle tout de même l’abbé. Les personnes qui désirent se rendre dans leur lieu de culte peuvent le faire, avec un maximum de quatre présentes au même moment, afin de passer un moment de prière ou de recueillement. Pour le reste, les cultes ont dû trouver des nouvelles manières de maintenir le contact avec leurs fidèles et de célébrer les événements importants.