Les brèves des Livres du Soir

Monsieur Minus ***

LAURENT GRAFF

Héritier d’une boîte prestigieuse, Bertrand Le Marec ne s’intéresse pas aux affaires. Ni à l’argent qui va avec. Tout juste s’il a accepté de se faire implanter une puce de géolocalisation. Car il marche, c’est sa vie et son plaisir, sans autre but que de couvrir sa trentaine de kilomètres par jour. Martial, ancien repris de justice, soigne ses pieds et lui prépare l’hébergement à l’étape. Une belle radicalité contre les lois du profit. (P.My)

Le Dilettante, 156 p., 15 €, ebook 7,49 €

Une douleur blanche **

JEAN-LUC MARTY