Royaume-Uni: la reine se met en scène pour son anniversaire de mariage

Au moment où la série « The Crown », qui connaît un énorme succès, met à mal l’image familiale des Windsor, Elizabeth II et son époux, le prince Philip, ont tenu à montrer la longévité et la solidité de leur union.

La Reine Elizabeth et le prince Philip lisant la carte de vœux envoyée par les trois enfants de William et Kate, au château de Windsor. - AFP

La photo a fait le tour du monde. Pris au château de Windsor, le cliché montre la reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux, le prince Philip, 99 ans, en train de lire la carte de vœux envoyée par les trois enfants du prince William et de son épouse Kate à l’occasion du 73è anniversaire de mariage du couple royal. Il s’agit de la plus longue union de l’histoire de la présente lignée qui remonte à la nuit des temps.

Le 20 novembre 1947, la princesse héritière Elizabeth avait épousé Philip de Grèce en l’abbaye de Westminster. Le mariage avait été l’union des contraires. Elle était introvertie, il était extraverti. Là où elle se montrait prudente, il faisait preuve d’audace. Elle s’avouait casanière, il adorait l’aventure et les voyages. Deux enfants, Charles et Anne, étaient nés, respectivement en 1948 et 1950. La succession était assurée. Andrew et Edward avaient vu le jour, en 1960 et 1964.