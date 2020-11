Contacts sociaux: nos conseils pour surmonter le confinement

Apéro-Skype, Netflix party, jeux en ligne, cours de sport sur Zoom. A l’ère du confinement, tous les moyens sont bons pour maintenir le contact avec nos amis et notre famille. On ne le répétera jamais assez : l’être humain est un animal social. « Les contacts sociaux sont en effet cruciaux pour le bien-être psychologique », insiste Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’ULB et membre du groupe d’experts psychologie et coronavirus. « Mais ce qui compte avant tout, c’est de cultiver des contacts sociaux de qualité, plutôt qu’en quantité. L’idéal est de le faire de façon régulière en y consacrant du temps et de l’énergie. »