Bien-être: nos conseils pour surmonter le confinement

Privés de la plupart de nos exutoires habituels, nous risquons d’éprouver quelques difficultés à préserver un certain bien-être psychologique lors de ce second confinement. Comment y parvenir ? Cette question, on se l’est tous posée au moins une fois. Que ce soit pour nous, pour un ami en difficulté ou pour les grands-parents privés de la présence de leurs proches. Et l’on va sans doute vous décevoir, mais il n’existe pas de règle gravée dans le marbre. « Les conseils sont toujours à appliquer au cas par cas », insiste Gérald Deschietere, responsable des urgences psychiatriques aux Cliniques universitaires Saint-Luc.