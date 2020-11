5G en Belgique - Pas d'enchères avant au moins 1 an pour la 5G mais Agoria se réjouit que le dossier avance

Il faudra encore au moins un an avant que n'aient lieu les enchères pour les fréquences radio de la 5G, annonçait vendredi matin la ministre fédérale des Télécommunications Petra De Sutter (Groen) dans La Libre Belgique et De Tijd. Agoria se réjouit cependant de sa promesse d'accélérer le processus pour cet internet mobile super rapide de 5e génération. Cette technologie sera "essentielle pour la relance économique", insiste la fédération du secteur technologique.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunucations (IBPT), régulateur du secteur, confirme qu'il faudra encore un an avant la mise aux enchères du spectre. Si les obstacles politiques qui avaient bloqué le dossier sous le gouvernement Michel semblent être du passé, l'élaboration juridique de la vente prendra encore six mois, tout comme ensuite la préparation pratique.

"Ces enchères auront lieu probablement fin 2021/début 2022. Ensuite, il faudra encore plusieurs années pour que tout soit opérationnel", prévient la ministre dans La Libre Belgique.

Avec un tel délai, la Belgique sera à la traîne par rapport à l'Allemagne et les Pays-Bas, où le spectre 5G a déjà été entièrement ou partiellement mis aux enchères. Seuls quelques projets-pilotes bénéficient de tests, tandis que l'IBPT a octroyé des licences provisoires à cinq opérateurs pour un déploiement limité de la 5G.