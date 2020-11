À côté de Bruxelles et d’Anvers, Namur et Liège souhaitent également s’imposer au sommet du hockey belge. Mais pas simple pour les clubs du Sud du pays de rivaliser avec les budgets ou le nombre de membres des plus grosses cylindrées de l’Élite. D’ailleurs, si les équipes wallonnes luttent, chaque année, pour le maintien, c’est principalement par manque de moyens.