Nutrition: nos conseils pour surmonter le confinement

Le problème avec le confinement, ce n’est pas l’alimentation mais la gestion des émotions. » Delphine Blondel est nutritionniste à Frameries, où elle coache, depuis plusieurs années, des personnes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur corps. Elle est aussi à l’initiative d’un groupe Facebook privé, « Les astuces de Delphine et ses copines », dans lequel les participantes partagent recettes, trucs et astuces pour garder la forme et la santé. Un groupe qui a vu sa fréquentation boostée par le premier confinement et qui connaît à nouveau un engouement ces derniers jours. « Le confinement a entraîné trois types de comportements sur le plan alimentaire », explique-t-elle. « Il y a ceux qui l’ont bien vécu et qui n’ont pas eu de problème particulier pour maintenir leur poids. Il y a ceux qui en ont profité pour cuisiner plus et qui, du coup, ont pris un peu de poids dans l’aventure. Et puis il y a ceux qui ont été stressés et angoissés et pour qui la nourriture a été une sorte de compensation. »