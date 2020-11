Sport: nos conseils pour surmonter le confinement

Adepte du krav-maga, un sport de contact et de combat rapprochés, Stéphanie Decock était en pleine préparation de passage de grade quand l’arrêt des cours de sports pour adultes a été annoncé. Avec l’expérience du premier confinement, elle sait maintenant que son sport qui se pratique en intérieur sera un des derniers à pouvoir reprendre. Alors pas question de perdre le moral ni la pratique. Son professeur a tout mis en œuvre pour motiver ses troupes. « Lors du premier confinement, il nous a proposé des cours en live », explique-t-elle. « Cette fois, il a créé des réunions Zoom au cours desquelles il donne cours deux fois par semaine. C’est plus interactif. Il nous regarde et nous corrige au besoin. Cela me permet de continuer ma préparation. »