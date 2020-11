Adriano, de Barcelone à Eupen: «C’est un privilège d’avoir évolué avec Lionel Messi»

Ce samedi (16h15), le Standard de Liège accueille une formation d’Eupen plus ambitieuse que jamais. Au cœur d’un mercato plus solide que les autres saisons, un nom sort du lot : Adriano Correia. À 36 ans, l’ancien joueur de Séville et du FC Barcelone poursuit sa carrière dans les Cantons de l’Est. Il explique son choix pour la Belgique tout en évoquant sa période dorée chez les Blaugrana.

De Messi à Musona. De Guardiola à Benat San José. Du Camp Nou au Kehrweg. Que vous y consentiez ou non, le football peut vous offrir de drôles de trajectoires. Au gré des performances sur le terrain ou de l’état d’avancement d’une carrière. Pour Adriano, ancien latéral gauche de Séville (218 matchs), du FC Barcelone (189), de Besiktas (111) et du Brésil (18), débarquer à la KAS Eupen à la mi-août était un choix. Assumé jusqu’ici. Parce qu’il avait encore le feu en lui pour jouer malgré ses 36 ans et parce que le club germanophone et son chaperon qatari – Aspire – lui offre la perspective d’une après-carrière comme directeur sportif.