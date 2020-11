Loisirs: nos conseils pour surmonter le confinement

C’est vrai qu’à part regarder des séries sur Netflix ou végéter sur les réseaux sociaux, il n’y a pas grand-chose à faire quand on est enfermé à la maison. » A 14 ans, Lou Pierreux reste avide de découvertes et de surprises. Alors, quand ses parents lui ont proposé de découvrir un « colis culturel », elle a tenté le coup sans grand enthousiasme. « Et puis je suis allée chercher la boîte qui donnait déjà super envie parce qu’elle était très jolie », explique-t-elle. « Dedans, il y avait de quoi faire une super recette avec plein de produits locaux que j’ai découverts par la même occasion. Pour aller chercher la recette, il faut aller sur les réseaux sociaux du centre culturel de Genappe, et je trouve ça chouette parce qu’en même temps, on découvre toutes les activités proposées par le centre et cela donne envie d’y aller une fois qu’il sera rouvert. »