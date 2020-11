Myriem Akkhediou joue le rôle de Laurence, une médecin et mère de famille sensible aux ondes électromagnétiques qui sent bien que quelque chose de particulier est en train de se passer. - D.R.

Après les policières La Trêve, Ennemi Public et Unité 42, après la judiciaire eLegal et la comédie Champion, le Fonds FWB-RTBF se lance dans le fantastique avec sa sixième série en sept ans, Invisible. Une série fantastique, certes, mais on est loin de l’univers Marvel. Invisible reste proche de l’humain, voire de l’intime. Le postulat : et si on devenait invisible aux yeux des autres ? Comment réagiraient-ils ? Comment vivrait-on ce « pouvoir » ?