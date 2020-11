Les services de renseignement belges multiplient les méthodes d’enquête intrusives

La Sûreté de l’Etat et le SGRS ont déployé l’année dernière un nombre record de méthodes exceptionnelles d’enquête, les plus intrusives qui soient. Dans le même temps, les services de renseignement n’ont toujours pas assez de ressources humaines, prévient le Comité R.

Jamais les services de renseignement du Royaume de Belgique n’avaient mis en place autant de méthodes exceptionnelles d’enquête. C’est l’un des enseignements du rapport annuel 2019 du Comité permanent R – l’organe de contrôle des services de renseignement – présenté à la Chambre à huis clos vendredi et dont Le Soir et Knack ont pu prendre connaissance.

Ce rapport rend notamment compte du nombre de méthodes particulières de recherche effectuées par les services. Si le nombre total de méthodes particulières est stable par rapport à 2018, les méthodes dites « exceptionnelles », les plus intrusives et sensibles, ont bondi de 344 à 449 pour la Sûreté de l’Etat ; de 28 à 76 pour le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS, les renseignements militaires). Augmentation très nette. « Le Comité a l’intention d’interroger les services à cet égard afin de pouvoir interpréter ces chiffres en connaissance de cause », écrit le gendarme du renseignement.