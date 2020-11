Fall: «Núrio et Kayembe sont des jumeaux»

Indéboulonnable dans le onze carolo durant la majeure partie de sa carrière au Mambourg, Núrio a cédé sa place à Joris Kayembe. Et c’est peu dire que l’international belge a rapidement fait oublier l’Angolais. « Ce sont deux très bons joueurs », s’est contenté de dire Karim Belhocine qui s’est refusé à toute comparaison de style entre les deux gauchers.

Présent au plus proche d’eux puisqu’il évolue souvent près du latéral gauche, Mamadou Fall nous disait de son côté que les deux « sont des jumeaux (rire), évoluer avec l’un ou avec l’autre ne change rien ». Pourtant, alors que Núrio avait tendance à coller sa ligne de touche et à déborder pour adresser des centres, Joris Kayembe – outre sa plus grande polyvalence – a une palette plus variée, même lorsqu’il joue back gauche. Ainsi, le néo-Diable rouge rentre plus dans le jeu tandis qu’il dribble aussi davantage ses adversaires que son prédécesseur.