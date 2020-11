Núrio, l’ancien joueur du Sporting de Charleroi: «Je ne regrette pas d’être parti à Gand»

La rencontre de dimanche entre Charleroi et La Gantoise sera celle des retrouvailles pour Núrio. Le Lusitano-Angolais, de retour de blessure, a hâte d’en découdre avec ses anciens partenaires face à qui il espère pouvoir (re)lancer une machine gantoise malade qui «cherche toujours la clé» pour enfin amorcer sa saison.

Après trois saisons passées au Mambourg, Núrio a décidé de rejoindre La Gantoise, deuxième du défunt championnat, en juin dernier. Si ce transfert lui permettait notamment de jouir d’autres émoluments qu’au Sporting, le défenseur explique avoir surtout été convaincu par la direction gantoise de la solidité de son projet. «J’ai pu avoir une longue discussion avec le président et il m’avait expliqué la façon de travailler ici. Le projet est magnifique et la possibilité alors de jouer la Champions League, ou l’Europa League, était intéressante. Gand est un top-club et après la deuxième place de la saison dernière, il y avait une volonté de jouer le titre cette saison.»