Problèmes de livraison: la ministre et le commerce mettent la pression sur bpost

Les magasins classés comme « non essentiels » seront fermés selon toute vraisemblance jusqu’au 13 décembre. Du coup, les commandes par internet sont en croissance exponentielle, en raison des promotions du Black Friday (le 27 novembre) qui ont démarré avant l’heure, mais aussi des achats de jouets de Saint-Nicolas et déjà des cadeaux de Noël. De plus, appel a été lancé, notamment par le Premier ministre Alexander De Croo, à consommer belge. Voici les ingrédients d’un cocktail explosif, tant pour les marchands que pour leurs clients. Parce que la logistique de nombreux commerçants peine à suivre, faute d’être taillée pour suppléer à la distribution en boutiques. Et parce que les services de livraison de colis semblent à la peine en cette période sanitaire – et commerciale – exceptionnelle.