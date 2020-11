Sainte-Catherine donne un coup de pouce aux haies wallonnes

A Saint-Hubert, Sophie et Jonathan ont récemment planté 300 mètres de haies autour de leur ferme du Long Pré. A Dour, de l’autre côté de la Wallonie, la commune a promis de planter 1.000 arbres d’ici à 2024. Des mètres et des troncs qui viendront alimenter le compteur qui, lentement mais sûrement, alimente le décompte des 4.000 kilomètres de haies et/ou un million d’arbres que la Wallonie veut planter en cinq ans. Sacrifiant à la mode franglish de « Get up Wallonia », l’opération s’appelle « Yes we plant » et devrait connaître une sérieuse accélération à l’occasion de la semaine de l’arbre marquée, les 28 et 29 novembre (la sainte-Catherine…) par la distribution au grand public de 60.000 plants dans 45 communes wallonnes. Après le cornouiller en 2019, ce sont les arbres fruitiers qui sont à l’honneur cette année.