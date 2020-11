Jan De Maeseneer: «Le système belge a contribué à l’importance de la deuxième vague de coronavirus»

Au sujet d’abord de l’épidémie de Covid-19, les longs mois qui sont derrière nous permettent déjà de tirer certains enseignements. Jan De Maeseneer, comme beaucoup, pointe un problème manifeste de structure. « Le suivi des cas infectés et la mise en quarantaine doivent être organisés au niveau local, des communes, des villes. Mais il faut être soutenu par une infrastructure fédérale bien organisée. L’information, les data bases doivent être centralisées. Avec la crise, on a constaté qu’on manquait de mécanismes et d’une structure solide pour harmoniser cette double mission. On manque de clarté sur qui décide de quoi, il faut une structure plus claire et une personne qui, en période de crise, prend la responsabilité des décisions. »