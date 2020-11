Le «Phantasm» de Salomon

À l’instar de Nike qui, avec Eliud Kipchogue et son marathon sous les deux heures, a réalisé une opération commerciale à écrire en lignes dorées dans les bouquins de marketing, les Français de Salomon entendent bien, eux aussi, « profiter » des exploits de leur star pour capter la lumière. Kilian Jornet et le « S » d’Annecy, c’est presque une incarnation tant l’ultra-traileur, très doué niveau images et vidéos postées sur les réseaux sociaux, est associé à cette marque. Ici, le projet se nomme « Phantasm 24 », du nom des nouvelles chaussures S/Lab de la marque hexagonale qui sortiront au printemps prochain. Une paire routière où Salomon, spécialisée dans le trail, entend se faire un nom et que le Catalan utilisera ce week-end dans sa tentative. Poids plume annoncé de 199 grammes (!).