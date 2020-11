Pourquoi il vaut mieux ne pas aller skier cette année

Y aura-t-il de la neige à Noël ? Pour les stations de sports d’hiver, l’éternelle question fait boule de neige cette année : y aura-t-il des skieurs à Noël - et même à Carnaval ? Si la Suisse a rouvert ses pistes en renforçant les mesures sanitaires et que l’Autriche prévoit de faire de même le 17 décembre, le sort des stations de ski dans la France toujours confinée n’est pas encore décidé. D’après un protocole testé cet été, on pourrait skier à visage découvert mais le masque sera obligatoire dans les files d’attente, les remontées mécaniques, les rassemblements des cours de ski et les commerces... Pour peu qu’il y ait un feu vert (ou non) du gouvernement français, qui affiche une très grande prudence quant à un désserrement progressif du confinement d’ici la fin de l’année.