Les Pays-Bas vont mettre l'accent sur le train comme alternative aux sauts de puce aériens

Les Pays-Bas ont lancé vendredi un plan d'action visant à mieux promouvoir les trains internationaux comme alternative aux connexions aériennes de très courte distance. Six destinations sont ainsi en ligne de mire, des villes situées à 700 kilomètres maximum et qui peuvent être rejointes en train: Bruxelles, Paris, Londres, Francfort, Düsseldorf et Berlin.