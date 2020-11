Depuis Dieumerci Mbokani, le Standard se cherche un buteur

Dieumerci Mbokani est le dernier attaquant des Rouches à avoir inscrit plus de quinze buts en championnat deux saisons de suite. Depuis l’époque des titres de 2008 et 2009 marqués notamment par le talent de celui qui fait désormais les beaux jours de l’Antwerp et aussi la parenthèse Batshuayi en 2013-2014, le Standard n’a plus jamais possédé un joueur capable de lutter pour devenir le meilleur buteur du championnat. Pire : à l’exception des 17 réalisations d’Orlando Sa durant l’exercice 2016-2017, les avants principautaires pris individuellement n’enchaînent pas plus de 15 buts par année dans la compétition belge. Et, forcément, les multirécidivistes ne sont pas nombreux rendant la répartition des buts plus homogène à Sclessin. Sur les cinq dernières années, seul Renaud Emond a réussi un triplé, le 31 octobre 2018 contre le FC Bruges.