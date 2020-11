Les indépendants sont les principales victimes économiques de la pandémie

Globalement, l’impact économique direct du deuxième confinement est moitié moindre qu’au printemps. Mais voilà : indépendants et petites entreprises restent – et de loin – les plus affectés.

Une jeune coiffeuse liégeoise est devenue le symbole du désarroi de la crise du coronavirus. Ce n’est pas le fait du hasard. Toutes les entreprises ne sont pas égales devant la crise actuelle. Au contraire, le confinement et les mesures de distanciation sociales affectent bien plus lourdement les indépendants et les toutes petites entreprises.

Depuis le printemps, on a largement insisté sur l’impact sectoriel de la pandémie. Ainsi, l’horeca, le secteur des arts, spectacles et services récréatifs, le commerce de détail non alimentaire et les services aux particuliers, comme les salons de coiffure ou d’esthétique, ou les salles de sport et de fitness, sont frappés de plein fouet. Forcément, puisqu’ils doivent baisser une nouvelle fois leurs volets.

Mais, à côté de cette dimension sectorielle, le confinement actuel frappe également plus lourdement les plus petits acteurs économiques. Surtout : on n’imagine pas l’ampleur de la « saignée ».