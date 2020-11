COIB: «Ce seront moins des Jeux que des compétitions olympiques»

Un atelier sushis emmené par Fanny Lecluyse et son compagnon Victor Campenaerts sous l’œil d’une webcam et de la cheffe Junko Kawada : voilà comment se sera achevé, vendredi soir, le stage virtuel organisé par le COIB à 245 jours des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021). Une semaine conforme à la « nouvelle norme », vécue par écran interposé donc, et fatalement très éloignée de la douceur de Belek à laquelle aurait dû goûter le Team Belgium – mué en TeamBubbelgium – à l’occasion de son traditionnel stage de fin d’année.