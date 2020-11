Comeos satisfait de la sécurité juridique fiscale pour les plateformes de partage

Une loi créant une sécurité juridique fiscale pour l'économie collaborative, c'est-à-dire les plateformes de partage et les coursiers qui en dépendent, a été adoptée lors du conseil des ministres, salue vendredi soir la fédération du commerce et des service Comeos. Celle-ci représente en effet aussi Deliveroo et Uber Eats.