Et pour tous les Belges, la même chose…

La Belgique, ça se mérite, il n’y a pas à dire. Pas question en tout cas de baisser la garde et de croire la partie gagnée. Herman Goossens, le professeur de microbiologie d’Anvers, en charge de la stratégie de testing désormais, en fait l’expérience en direct. Après l’engorgement et donc la pause des dernières semaines, les fameux tests vont reprendre pour les symptomatiques comme les asymptomatiques ayant été en contact avec une personne positive. Le scientifique espère pouvoir communiquer très vite sa vision globale du testing. Mais dans l’interview qu’il nous accorde, il laisse percer son agacement : « J’ai mis tous mes projets en pause pour travailler sept jours sur sept à cette problématique. Si je me rends compte que la Belgique n’est pas mûre et qu’il est impossible de réaliser une politique cohérente de testing dans ce pays, je démissionnerai. »