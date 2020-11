Euro de judo: Nikiforov et Berger rapidement éliminés

L’Euro de judo s’est achevé prématurément pour les Belges, ce samedi, à Prague. Alors que l’on attendait, avec Toma Nikiforov (-100 kg), un nouvel exploit dans le camp noir-jaune-rouge après les médailles de bronze de Jorre Verstraeten (-60 kg), Charline Van Snick (-52) et Matthias Casse (-81), le Bruxellois, nº 43 mondial, s’est incliné dès son premier combat face au Letton Borodavko (29), une vieille connaissance, qu’il avait pourtant battu six fois sur sept lors de leurs précédentes confrontations. Médaillé de bronze en 2015, d’argent en 2016 et d’or en 2018, il n’avait plus été battu au premier tour d’un championnat d’Europe depuis 2017.