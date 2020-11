Coronavirus: le nombre de personnes hospitalisées continue de diminuer, les chiffres province par province (infographie)

Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique poursuit sa baisse constante et passe désormais sous la barre des 4.000 cas par jour, selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés samedi.

En moyenne, du 11 au 17 novembre, il y a eu 3.939 contaminations quotidiennes soit une baisse de 38 % par rapport aux sept jours précédents.

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue aussi de diminuer, de -29 %, et s’établit désormais à 344,3 par jour en moyenne (entre le 14 novembre et le 20 novembre). Le nombre total de personnes hospitalisées pour le coronavirus continue de reculer et s’élève désormais à 5.418 (-4 %), dont 1.249 patients traités aux soins intensifs (-3 %).